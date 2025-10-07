La OMC prevé que el comercio de bienes crezca un 2,4 % en 2025 pero sólo un 0,5 % en 2026

Ginebra, 7 oct (EFE).- El comercio global de bienes crecerá un 2,4 % en 2025, pero lo hará sólo un 0,5 % en 2026, vaticinó este martes la Organización Mundial del Comercio (OMC), cuyo nuevo informe de previsiones concluye que los intercambios se resintieron menos de lo esperado este año por las tensiones arancelarias pero sus verdaderos efectos negativos podrían llegar en el próximo ejercicio.

Las nuevas previsiones muestran así cierto optimismo ante la evolución del comercio internacional de este año, ya que en agosto la misma OMC vaticinaba una subida de sólo el 0,9 %, pero como contrapartida ven con mucho más pesimismo el próximo año, puesto que hace dos meses se predijo que el aumento del comercio en 2026 sería del 1,8 %.

En la primera mitad de 2025 el aumento del comercio de bienes fue del 4,9 % interanual, gracias entre otros factores al crecimiento de importaciones de Norteamérica antes de la entrada en vigor de los aranceles de EE.UU. o al auge de la compraventa de productos relacionados con el prometedor sector de la inteligencia artificial, según la OMC. EFE

