La OMI en colaboración con Omán, Irán y estados vecinos para evacuar los barcos en Ormuz

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Londres, 15 jun (EFE).- La Organización Marítima Internacional (OMI) está colaborando con Omán, Irán y el resto de países ribereños del golfo Pérsico para diseñar «una ruta segura» por la que se evacúen los buques bloqueados desde hace meses a ambos lados del estrecho de Ormuz.

El secretario general de la OMI, el panameño Arsenio Domínguez, señaló hoy que esta organización sigue «evaluando la viabilidad» del tránsito marítimo de forma segura, para evitar peligros como concretamente las minas y la congestión en la zona, que en ambos casos pueden provocar accidentes.

Poco antes, Domínguez había adelantado que este plan de evacuación «requerirá tiempo», sin más precisiones.

El plan de evacuación propuesto por la OMI es «un mecanismo voluntario» que se define según los derechos y libertades de navegación que consagra la Convención de la ONU sobre el derecho del mar».

Pero antes incluso de la evacuación, Domínguez recordó que todas las partes en conflicto deben comprometerse a evitar «cualquier ataque contra los activos marítimos de la región durante esa evacuación».

La OMI se ha mostrado repetidamente contraria a cualquier plan de peaje o pago de tasas por atravesar el estrecho de Ormuz, una posibilidad que Irán ha planteado en repetidas ocasiones, sin ningún apoyo mundial, pues no existe precedente en el mundo de algo parecido. EFE

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