La OMI pausa su plan de evacuación en el estrecho de Ormuz tras el ataque a un carguero

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Londres, 25 jun (EFE).- La Organización Marítima Internacional (OMI) anunció este jueves una pausa temporal en su plan de evacuación de barcos del estrecho de Ormuz, que se había puesto en marcha esta misma semana, después de que hoy fuese atacado un carguero mientras cruzaba el paso.

El secretario general del organismo marítimo de las Naciones Unidas, el panameño Arsenio Domínguez, explicó en un comunicado que había tomado la decisión de pausar la implantación de este plan «con el fin de volver a confirmar que siguen existiendo las garantías de seguridad necesarias» para los buques que figuran en la lista de evacuación y el resto que todavía se encuentra en la región. EFE

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