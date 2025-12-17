La OMS, alarmada por la detención forzosa de personal sanitario y civiles en Sudán

La Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó el martes su preocupación por informaciones que recibió y según las cuales más de 70 profesionales sanitarios y unos 5.000 civiles estarían detenidos en Nyala, en el suroeste de Sudán.

«Nos preocupan las informaciones procedentes de Nyala, capital del estado de Darfur del Sur, según las cuales más de 70 profesionales sanitarios están detenidos por la fuerza, junto con unos 5.000 civiles», declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«Según la Red de Médicos Sudaneses, los detenidos se encuentran hacinados en condiciones insalubres y se han registrado brotes epidémicos», añadió.

La guerra en Sudán, que estalló en abril de 2023, enfrenta al ejército sudanés y al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

El conflicto ha causado miles de muertos y desplazado a millones de personas, sumiendo al país en la «peor crisis humanitaria» del mundo según la ONU.

Las FAR y una facción del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte se aliaron hace unos meses y tienen su base en Nyala.

«Las detenciones denunciadas de personal sanitario y miles de personas más son motivo de profunda preocupación. El personal sanitario y los civiles deben estar protegidos en todo momento y pedimos su liberación inmediata e incondicional», declaró Tedros Adhanom Ghebreyesus.

