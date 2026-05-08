La OMS advierte de más casos de hantavirus pero espera que brote en crucero sea «limitado»

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió el jueves que pueden aparecer más casos de hantavirus después de la muerte de tres pasajeros de un crucero por el Atlántico, pero espera que el brote sea «limitado» si se toman precauciones.

El MV Hondius, centro de una alerta sanitaria internacional desde el fin de semana, navega hacia la isla canaria española de Tenerife, donde a partir del lunes se prevé la evacuación de los cerca de 150 pasajeros y tripulantes.

No existe ni vacuna ni tratamiento específico contra el hantavirus, que puede contraerse por contacto con roedores y cuya cepa Andes, detectada en los pasajeros infectados, es la única conocida con casos de transmisión de persona a persona.

La infección por hantavirus puede provocar un síndrome respiratorio agudo.

«A día de hoy, se han señalado ocho casos, incluidos tres decesos. Cinco de esos ocho casos fueron confirmados como causados por el hantavirus, y los otros tres son sospechosos», informó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en Ginebra.

Dado que el periodo de incubación del virus Andes puede alcanzar hasta seis semanas «es posible que se reporten más casos», agregó sobre esta cepa presente en América Latina.

– «No es el comienzo de una pandemia» –

La OMS subrayó, no obstante, el «bajo» nivel de riesgo epidémico, ya que el virus es menos contagioso que el covid-19.

«No es el comienzo de una pandemia», aseguró Maria Van Kerkhove, a cargo de la prevención y preparación ante epidemias y pandemias de la OMS, en la primera rueda de prensa de esta agencia de la ONU desde el inicio de esta crisis.

El director de operaciones ante emergencias de la OMS, Abdi Rahman Mahamud, insistió en que el brote será «limitado si se implementan las medidas de salud pública y se muestra solidaridad en todos los países».

Los tres pasajeros fallecidos desde el inicio del crucero, que partió el 1 de abril desde Ushuaia, en Argentina, hacia Cabo Verde, en África, son una pareja de neerlandeses y una alemana.

Actualmente hay pasajeros hospitalizados o bajo vigilancia médica en Países Bajos, Suiza, Alemania y Sudáfrica.

– Origen del foco aún desconocido –

El origen del foco sigue siendo desconocido pero, según la OMS, el primer contagio se produjo antes del inicio de la expedición, ya que el primer pasajero fallecido, un neerlandés de 70 años, ya presentó síntomas el 6 de abril.

El matrimonio, que había viajado por Chile, Uruguay y Argentina antes de embarcar, probablemente no se contagió en territorio chileno dado que recorrieron ese país «en un periodo que no corresponde de incubación», dijo el ministerio de Salud chileno.

Autoridades sanitarias argentinas señalaron por su parte que «con la información brindada hasta el momento (…) no es posible confirmar el origen del contagio», según un comunicado tras una reunión con funcionarios de todo el país.

El hantavirus es endémico en algunas regiones argentinas, especialmente sobre la cordillera de los Andes, con al menos unos 60 casos anuales en los últimos años.

– Vida «prácticamente normal» –

Pasajeros y tripulantes de una veintena de países siguen en el MV Hondius.

«No hay personas con síntomas a bordo», aseguró la naviera Oceanwide Expeditions, luego de que tres personas fueron evacuadas desde el barco el miércoles.

La vida en el barco es «prácticamente normal», afirmaron dos pasajeros franceses en un comunicado enviado a varios medios, incluida la AFP.

Las autoridades sanitarias rastrean los movimientos de los 30 pasajeros que bajaron durante una escala en Santa Elena, del 22 al 24 de abril, para identificar posibles enfermos o contactos.

Crecen las inquietudes en esta diminuta isla británica de 4.400 habitantes, aislada en medio del Atlántico Sur, pero según las autoridades, «más del 95%» de la población local no ha tenido contacto estrecho con personas procedentes del barco.

– 12 países –

Entre los pasajeros que desembarcaron allí estaba la primera víctima mortal, el neerlandés fallecido el 11 de abril, y su esposa, que murió en Johannesburgo el 26 de abril.

En Singapur, dos sexagenarios que desembarcaron en la isla fueron puestos en aislamiento a la espera del resultado de las pruebas, uno de ellos con secreción nasal.

Un francés que viajó en avión con un caso confirmado y presenta «síntomas leves» también está aislado. Se pidió lo mismo a dos personas en Reino Unido, y un danés asintomático se ha puesto en autoaislamiento.

– «La moral ha mejorado» –

El jefe de la OMS contó que el capitán del barco le dijo que «la moral ha mejorado considerablemente» desde que el MC Hondius puso rumbo a España.

Canarias espera con inquietud al crucero, atormentada todavía por la pandemia de covid-19.

«No era nada y después mira», dijo a la AFP el jubilado Marco González en Granadilla de Abona, la localidad canaria donde se prevé el desembarco.

El gobierno regional, opuesto a la llegada del MV Hondius a Tenerife, aseguró que el barco «no atracará», sino que «fondeará» frente a la costa.

La evacuación será «con una lancha o una nave nodriza que pueda ir, recogerlos, trasladarlos y llevarlos al aeropuerto» de Tenerife Sur, detalló.

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