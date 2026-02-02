La OMS afirma que ha conseguido «estabilidad» tras los duros recortes en su financiación

3 minutos

Ginebra, 2 feb (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha conseguido una situación estable tras haber completado su reestructuración y un proceso de priorización, a los que fue empujado por el recorte de los fondos de Estados Unidos, el país del que recibía las mayores contribuciones obligatorias y voluntarias.

«Aunque aún quedan algunos asuntos por ultimar, ya hemos completado en gran medida la priorización y la reestructuración. Hemos alcanzado una posición de estabilidad y estamos avanzando», afirmó este lunes el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«Es importante recordar que, aunque los recortes a los que nos enfrentamos el año pasado fueron un shock, era un shock que veíamos venir y para el que nos habíamos estado preparando¨ aseguró al inaugurar la primera reunión del año del Comité Ejecutivo de la OMS, el máximo órgano de toma de decisiones entre las asambleas anuales que tienen lugar en mayo.

Estados Unidos oficializó recientemente su retiro de la OMS al cumplirse un año desde que anunciara esta intención, aunque para hacerlo no solo debía esperar un año, sino pagar el total de sus cuotas obligatorias, que debía desde 2024.

Según fuentes de la OMS consultadas por EFE, Estados Unidos aún no ha cumplido con ese pago, a pesar de lo cual ya se considera completamente fuera de la OMS.

Al hacer un recuento de los logros y dificultades de la organización en 2025, Tedros declaró que fue uno de los años más difíciles de su historia y que no hubo otra opción que reducir la plantilla, aunque recordó que esto mismo le ocurrió a muchas otras organizaciones internacionales.

Tedros reconoció que hace varios años se había identificado la «excesiva dependencia de un puñado de donantes como un riesgo importante» y que por ello se propuso en 2022 aumentar progresivamente las contribuciones obligatorias de los países miembros hasta el 50 % del presupuesto básico, con respecto al 14 % en ese entonces.

Este proceso de aumento progresivo de las cuotas debe concluir en 2031.

«Gracias a todas estas medidas hemos movilizado el 85 % de los recursos que necesitamos para el presupuesto base de este bienio 2026-2027. En cierto modo, nos encontramos en una mejor posición que nunca en esta fase del bienio», dijo Tedros.

No obstante, explicó que dado la mayoría de las contribuciones voluntarias siguen estando asignadas a fines específicos, «seguimos observando focos de pobreza, incluso en nuestra labor de preparación para emergencias, resistencia a los antimicrobianos, financiación de la salud, resiliencia climática, entre otros».

«Un 85 % suena bien, y lo es, pero el entorno es muy difícil y el 15 % restante será difícil de movilizar», reconoció.

En su larga presentación, uno de los puntos que Tedros enfatizó fue la importancia de la prevención de enfermedades en momentos en los que escasean los fondos internacionales, y en este sentido destacó la importancia de aumentar los impuestos sobre productos que dañan la salud, como el tabaco, el alcohol y las bebidas azucaradas.

Felicitó a países como Malasia, Eslovaquia, Sri Lanka, Vietnam, India o Arabia Saudí por haber tomado medidas en ese sentido. EFE

