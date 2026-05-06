La OMS alerta de crisis sanitaria en África con un millón de profesionales desempleados

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Nairobi, 6 may (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó este miércoles de que África atraviesa “una crisis cada vez más profunda” en la que cuenta con menos de la mitad de los profesionales que el continente necesita, mientras cerca de un millón de sanitarios están desempleados.

El informe «Estado de la Fuerza Laboral Sanitaria en África 2026: Planificar. Capacitar. Retener.» señaló que el personal sanitario en el continente creció de 4,3 millones en 2018 a 5,72 millones en 2024, pero la región africana solo cuenta actualmente con el 46 % de los trabajadores que necesita, mientras que 943.000 profesionales cualificados estaban desempleados.

El documento, presentado hoy durante el Segundo Foro Africano de Inversión en la Fuerza Laboral Sanitaria en Accra, capital de Ghana, indicó que la crisis está impulsada por fallos sistémicos en la contratación y retención del talento, más que por la falta de capacitación.

El director regional de la OMS en África, el doctor Mohamed Janabi, explicó en rueda de prensa que “hasta el 27 % del personal sanitario en algunos países está desempleado, mientras que uno de cada diez ya ha emigrado y casi la mitad lo está considerando”.

“Incluso donde hay personal, persisten las deficiencias en la calidad. El diagnóstico correcto se logra solo en el 62 % de los casos y el tratamiento adecuado apenas en el 40 %. Por lo tanto, el desafío ya no se limita a las cifras, sino que abarca el empleo, la distribución, la calidad y la retención”, añadió.

Según una proyección de la OMS, la escasez de personal sanitario en África para 2030 se ha revisado a la baja, pasando de un déficit previsto de 6,1 millones a 5,85 millones.

El organismo afirmó que cada dólar invertido en personal sanitario puede generar hasta diez veces más en retornos financieros y multiplicar por treinta los beneficios socioeconómicos, y que para cerrar la brecha los países deberían aumentar su gasto en unos cuatro dólares per cápita al año o ampliar los presupuestos de personal sanitario en un 15 % anual.

“Lo que la oficina de la OMS para África recomienda es ser más astutos con nuestros fondos limitados. Por ejemplo, los gobiernos pueden blindar entre un 3 % y un 5 % de los presupuestos de salud específicamente para capacitación. Debemos pasar de los talleres presenciales al aprendizaje digital en el puesto de trabajo”, dijo Janabi.

El foro en la capital ghanesa busca movilizar nuevos compromisos financieros y servirá de plataforma para presentar la Agenda Africana de Personal Sanitario 2026-2035, una estrategia regional orientada a planificar, contratar y retener a los trabajadores de la salud a gran escala. EFE

aam/psh