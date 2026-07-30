La OMS alerta de la falta de fondos para afrontar las emergencias sanitarias en Afganistán

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Kabul, 30 jul (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que sus programas sanitarios en Afganistán siguieron haciendo frente a importantes desafíos operativos en 2025, como las restricciones que afectan a las mujeres, la limitada movilidad del personal femenino y la persistente escasez de fondos.

En su «Informe Anual de Afganistán 2025» publicado este jueves advirtió de que «la menor disponibilidad de financiación presionó la prestación de servicios en los centros de atención a la desnutrición aguda severa, lo que afectó a la calidad del servicio y suscitó preocupación por la sostenibilidad de los avances logrados en años anteriores».

La OMS destacó que las restricciones a la movilidad de las trabajadoras afganas están afectando la ejecución de los programas en varias provincias.

Estas trabas impactan especialmente en los programas de respuesta a la violencia de género, que operan en condiciones extremadamente difíciles por la sensibilidad del tema bajo el régimen talibán, la falta de personal y las restricciones en el seguimiento de datos.

El informe también destaca los continuos obstáculos a los esfuerzos de erradicación de la polio, lastrados por la prohibición de las autoridades de vacunar casa por casa, la alta movilidad de la población y la falta de recursos.

El representante y jefe de la misión de la OMS en Afganistán, Edwin Ceniza Salvador, subrayó que estos obstáculos presupuestarios y operativos se producen en un momento crítico, en el que la organización ha tenido que ampliar su respuesta ante terremotos, la afluencia de retornados, brotes de enfermedades y el aumento de la desnutrición. EFE

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