La OMS alerta de que en algunas zonas de la RDC el brote de ébola «apenas está comenzando»

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Ginebra, 21 jul (EFE).- El brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), con 2.423 casos confirmados y 967 muertes, sigue expandiéndose rápidamente y en algunas zonas del país «apenas está comenzando», advirtió este martes un responsable de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en rueda de prensa.

«Estamos comenzando a comprender mejor la dinámica de este brote, con patrones de transmisión diferentes y variables. Hay zonas donde es intensa, como Bunia y sus alrededores, otras presentan una evolución relativamente estable y en algunas el brote apenas está comenzando», indicó el responsable de la OMS para la respuesta al ébola en la RDC, Thierno Baldé.

«Quiero dejarlo claro, el brote sigue yendo por delante de nosotros y todavía estamos en una fase en la que tratamos de alcanzarlo», agregó en videoconferencia desde Bunia, epicentro del brote.

Aunque la provincia oriental de Ituri, de la que Bunia es capital, concentra el 89 % de los casos y el 83 % de los fallecimientos, también ha habido contagios en las cercanas Kivu del Norte y Kivu del Sur, Haut-Uele y Tshopo.

Baldé señaló que la OMS intenta poner en marcha planes de respuesta rápida en zonas donde el brote está emergiendo, como la mencionada Haut Uele, al norte de Ituri, así como un refuerzo de las medidas de control a lo largo del río Congo, «una vía de tránsito crucial que requiere una veloz aplicación de medidas de control».

Según los datos del Ministerio congoleño de Comunicación y Medios, la tasa de letalidad del brote se sitúa actualmente en el 39,9 %.

Un total de 734 pacientes se encuentran en «aislamiento u hospitalización» y 469 personas han logrado recuperarse de la enfermedad.

Tras ser declarada el pasado 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Sudán del Sur y Uganda, la epidemia se propagó también a este segundo país, con 20 casos confirmados y dos fallecimientos.

Sin embargo, la semana pasada el último paciente que permanecía ingresado en Uganda fue dado de alta.

El virus del actual brote pertenece a la variante Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna o tratamiento específico, según la OMS, que considera «alto» el riesgo de expansión del brote en África subsahariana y «bajo» a escala global.

Se trata de la tercera peor epidemia de ébola de la historia registrada y es la decimoséptima que afecta a la RDC. EFE

abc/pcc