La OMS alerta de que los hospitales del Líbano están funcionando al 95 % de su capacidad

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El Cairo, 10 abr (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Mediterráneo Oriental alertó este viernes que los hospitales del Líbano están funcionando al 95 % de su capacidad, después de que la campaña de bombardeos de Israel contra diferentes puntos del país haya provocado cientos de muertos y miles de heridos.

«El sistema sanitario se enfrenta a una doble presión: gestionar el creciente número de casos de traumatismos y, al mismo tiempo, mantener los servicios esenciales, con hospitales que están funcionando al 95 % de su capacidad», dijo la agencia de Naciones Unidas en su último informe.

Según la publicación, seis hospitales han cerrado totalmente, 12 están parcialmente dañados y 51 centros de atención primaria también han tenido que detener sus operaciones.

La organización recordó que desde el inicio de la ofensiva israelí contra el Líbano el 2 de marzo, en el marco de la guerra de Irán, el Ministerio de Salud Pública libanés ha registrado alrededor de 2.000 muertes y más de 6.000 heridos, mientras que más de un millón de personas están desplazadas.

De ellas, unas 140.000 viven en 678 refugios colectivos, por lo que la OMS advirtió de que el hacinamiento en estos lugares aumenta el riesgo de sarna y otras enfermedades.

Por otra parte, la organización dijo haber verificado 107 ataques contra la atención médica desde marzo, un promedio de 2,7 diarios, que han provocado la muerte de 57 personas y heridas a 158 miembros del personal sanitario.

Entre los ataques más devastadores, recordó la OMS, se encuentra el del 8 de abril, cuando el Ejército israelí lanzó un centenar de bombardeos contra diferentes puntos del Líbano, entre ellos Beirut, en apenas diez minutos, unas acciones que se saldaron con más de 300 muertos en un solo día y saturaron las salas de urgencias.

Ante el deterioro de la situación de seguridad en el Líbano, la agencia recordó que hay 21 países afectados por la actual guerra de Irán, 14 de los cuales están bajo el área de influencia de esta oficina regional de la OMS.

Asimismo, indicó que, ya antes de esta escalada, unas 115 millones de personas de la región -el 48 % del total global- necesitaban algún tipo de asistencia humanitaria.

En su informe, la organización dijo haber lanzado un llamamiento de emergencia de 30,3 millones de dólares (25,85 millones de euros) para apoyar su respuesta en Oriente Medio, mientras que recordó que para dar respuesta a la región en 2026 se necesitan 633 millones de dólares (540 millones de euros). EFE

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