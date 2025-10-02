La OMS confirma al menos 400 muertes por malnutrición en Gaza, 80 en menores de cinco años

Ginebra, 2 oct (EFE).- Al menos 400 personas han muerto a causa de la malnutrición en la Franja de Gaza, entre ellos un centenar de niños, y de éstos, 80 menores de cinco años, informó este jueves el responsable de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en los Territorios Palestinos, Rik Peeperkorn.

Sólo cuatro centros para atender estos problemas de malnutrición están funcionando, y la OMS enfrenta una gran escasez de alimentos terapéuticos especiales para atender a los afectados, indicó Peeperkorn en rueda de prensa por vía telemática desde Gaza.

Las continuas órdenes de evacuación también impiden a menudo atender a los afectados por malnutrición, en un territorio donde se ha declarado la hambruna desde hace dos meses, y ésta se ve agravada por más de medio año de bloqueo casi completo por parte de Israel a la entrada de ayuda humanitaria. EFE

