La OMS confirma que Brasil ha eliminado la transmisión maternoinfantil del VIH

1 minuto

Ginebra, 18 dic (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este jueves que Brasil ha eliminado la transmisión maternoinfantil del VIH, siendo el país más poblado de América en haberlo conseguido.

«Este logro refleja el compromiso de larga data de Brasil con el acceso universal y gratuito a los servicios de salud a través de su Sistema Único de Salud, basado en un sólido sistema de atención primaria de salud y el respeto de los derechos humanos», enfatizo la organización desde su sede en Ginebra.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que el caso brasileño demuestra que si hay compromiso político y un acceso equitativo a unos servicios salud de calidad, se puede garantizar que todos los niños nazcan sin el VIH y que todas las madres reciban la atención que merecen. EFE

