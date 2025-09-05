The Swiss voice in the world since 1935

La OMS defiende los mandatos de vacunación ante los planes de acabar con ellos en Florida

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ginebra, 5 sep (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) defendió este viernes los mandatos de vacunación como una forma efectiva de prevenir enfermedades en entornos tales como las escuelas, en reacción a los planes del estado de Florida de convertirse en el primero de EEUU en acabar con su obligatoriedad.

«Muchos países, 104 en el último año, han usado estos mandatos de vacunación, que a veces se confunden con vacunas obligatorias», comentó en rueda de prensa la directora de Inmunización, Vacunas y Productos Biológicos de la OMS, Kate O’Brien.

La experta reconoció que «no son la forma ideal de asegurar la vacunación, porque por supuesto la elección individual es fundamental, pero debemos asegurarnos de que haya programas que permitan que las vacunas sean accesibles de forma fácil y rápida».

O’Brien recalcó que «muchas enfermedades son mortales, por eso se vacuna contra ellas», y destacó que esto «es particularmente importante en las escuelas, entornos donde puede haber transmisión, por lo que es muy importante que los escolares estén protegidos».

La directora de la OMS para inmunización subrayó que la confianza es esencial para que las campañas de vacunación tengan éxito y que para ello debe recordarse que las decisiones sobre inoculación de estos fármacos se han de tomar basándose en evidencias sobre su seguridad e impacto.

El estado de Florida anunció el miércoles que está trabajando para acabar con la obligatoriedad de las vacunas, en un momento de división en el seno de la Administración de Donald Trump sobre la eficacia de algunas de ellas. EFE

abc/lar

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR