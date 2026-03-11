La OMS denuncia al menos 24 muertes en 43 ataques a las redes sanitarias en Irán y Líbano

1 minuto

Ginebra, 11 mar (EFE).- En los 12 días de escalada de conflicto en Oriente Medio se han registrado al menos 43 ataques a las redes sanitarias de Líbano e Irán, en los que han muerto al menos 24 personas y 29 resultaron heridas, denunció este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En Irán, la agencia ha verificado 18 ataques desde el 28 de febrero, que han causado la muerte a ocho trabajadores sanitarios, mientras que en territorio libanés 25 ataques han provocado 16 muertos y 29 heridos, detalló la OMS en un comunicado.

«Tras más de diez días de escalada de conflicto en Oriente Medio, los sistemas de salud de toda la región están bajo presión a medida que aumentan los heridos y los desplazamientos, continúan los ataques contra la atención sanitaria y se incrementan los riesgos para la salud pública», resumió la OMS. EFE

abc/rcf