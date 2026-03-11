The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La OMS denuncia al menos 24 muertes en 43 ataques a las redes sanitarias en Irán y Líbano

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ginebra, 11 mar (EFE).- En los 12 días de escalada de conflicto en Oriente Medio se han registrado al menos 43 ataques a las redes sanitarias de Líbano e Irán, en los que han muerto al menos 24 personas y 29 resultaron heridas, denunció este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En Irán, la agencia ha verificado 18 ataques desde el 28 de febrero, que han causado la muerte a ocho trabajadores sanitarios, mientras que en territorio libanés 25 ataques han provocado 16 muertos y 29 heridos, detalló la OMS en un comunicado.

«Tras más de diez días de escalada de conflicto en Oriente Medio, los sistemas de salud de toda la región están bajo presión a medida que aumentan los heridos y los desplazamientos, continúan los ataques contra la atención sanitaria y se incrementan los riesgos para la salud pública», resumió la OMS. EFE

abc/rcf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR