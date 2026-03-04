La OMS denuncia ataques a centros y personal sanitario en Irán y el Líbano

2 minutos

Ginebra, 4 mar (EFE).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, denunció varios ataques a hospitales, centros de emergencia y personal sanitario en Irán y el Líbano.

«El riesgo de que más trabajadores de la salud se cuenten entre las víctimas es alto. Esto tiene que evitarse a toda costa, para que los paramédicos, los doctores y las enfermeras puedan seguir realizando un trabajo que salva vidas», alertó anoche Tedros en su cuenta oficial en X.

En Teherán, la capital iraní, varias explosiones cercanas habrían dañado el Hospital de Motahari y forzado la evacuación de pacientes y personal sanitario el 1 de marzo, alertó.

Además, en Sarab y en Hamedan, localidades del noroeste de Irán, dos centros de emergencia habrían sufrido daños y al menos dos miembros del personal médico habrían resultado heridos.

En el Líbano, el director general de la OMS lamentó que este martes tres paramédicos murieran y otros seis resultaran heridos mientras recuperaban a las víctimas de unas explosiones en el distrito de Tiro, en la frontera sur del país.

Tedros recordó que las partes del conflicto debían seguir el derecho internacional humanitario y proteger a los trabajadores de la salud, a las instalaciones y a los pacientes.

«Llamo a la máxima contención y a que las voces de sabiduría y paz se eleven por encima del sonido de las bombas. La paz es la mejor medicina», subrayó en su cuenta de X.

El director general enfatizó que, en tiempos de crisis, los hospitales y las clínicas «se necesitan más que nunca». EFE

