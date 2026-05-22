The Swiss voice in the world since 1935

La OMS eleva a 177 los muertos por ébola en el actual brote en RP Congo

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ginebra, 22 may (EFE).- Las muertes sospechosas por ébola en la República del Congo (RDC) se elevan ya a 177 y los casos a 750, pero se teme que el alcance de la epidemia sea «mucho mayor», afirmó este viernes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En la vecina Uganda la situación es «estable», sin nuevos casos registrados, por lo que los contagios confirmados siguen siendo dos, con un fallecido, agregó Tedros en su cuenta oficial en X. EFE

abc/rml

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR