La OMS eleva a 177 los muertos por ébola en el actual brote en RP Congo

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Ginebra, 22 may (EFE).- Las muertes sospechosas por ébola en la República del Congo (RDC) se elevan ya a 177 y los casos a 750, pero se teme que el alcance de la epidemia sea «mucho mayor», afirmó este viernes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En la vecina Uganda la situación es «estable», sin nuevos casos registrados, por lo que los contagios confirmados siguen siendo dos, con un fallecido, agregó Tedros en su cuenta oficial en X. EFE

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