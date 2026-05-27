La OMS eleva a 223 las «muertes sospechosas» por la epidemia de ébola en la RD del Congo
Nairobi, 27 may (EFE).- Al menos 223 «muertes sospechosas» se han registrado por la epidemia de ébola declarado el pasado 15 de mayo en el este de la República Democrática del Congo (RDC), informó este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En un informe publicado por su oficina regional para África, la OMS afirmó que, hasta 24 de mayo, la RDC «había notificado 906 casos sospechosos, incluyendo 223 muertes sospechosas».
De 295 muestras analizadas, 105 casos, incluidas 10 muertes, fueron confirmados por laboratorio en trece zonas sanitarias de las provincias de Ituri (siete), Kivu del Norte (cinco) y Kivu del Sur (una). EFE
