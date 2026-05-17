La OMS envía 18 toneladas de material médico a la RDC para combatir el brote de ébola

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Nairobi, 17 may (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) envió este domingo un convoy con 18 toneladas de suministros y equipos médicos para combatir el brote de ébola en la provincia de Ituri, en el este de la República Democrática del Congo (RDC).

“La OMS refuerza su apoyo a la RDC mientras la respuesta a la epidemia del ébola se intensifica. Un convoy de 18 toneladas de suministros y equipos médicos ha sido movilizado desde nuestros centros de emergencia en Dakar (Senegal) y Nairobi (Kenia), en ruta hacia Bunia, capital provincial de Ituri”, indicó la organización internacional en un comunicado.

Estos suministros tendrán el objetivo de apoyar a los equipos sanitarios en el frente donde se detectó el virus que ya causó al menos 88 muertos y 336 casos sospechosos en el este congoleño y la frontera con Uganda.

El director regional de la OMS en África, Mohamed Janabi, informó que los suministros serán enviados por vía aérea y trasladados por carretera hasta Ituri por la misión de paz de la ONU en la RDC (Monusco).

“Estamos intensificando el apoyo a la RDC a medida que se amplía la respuesta al brote de ébola. Agradecemos el acuerdo con la Monusco para proporcionar un apoyo vital de transporte aéreo y acceso por carretera que facilite la respuesta”, dijo Janabi.

Los suministros incluyen equipos de protección personal, kits de diagnóstico y recolección de muestras, así como carpas y camas de hospital para fortalecer los esfuerzos de respuesta en curso y proteger a las comunidades.

La OMS emitió este sábado una declaración de “emergencia de salud pública de importancia internacional” por el nuevo brote de ébola causado por la cepa Bundibugyo para la cual todavía no hay vacunas.

En la declaración, la entidad sanitaria afirmó que se “requiere coordinación y cooperación a nivel internacional para comprender el alcance del brote, coordinar las medidas de vigilancia, prevención y respuesta, ampliar y reforzar las operaciones y garantizar la capacidad para aplicar medidas de control”.

El último brote en la RDC fue a finales de 2025 en la provincia de Kasai (centro). Se trató del decimosexto en el país desde el descubrimiento del virus en 1976.

Según la OMS, el ébola presenta una tasa de mortalidad de entre el 60 % y el 80 %, se transmite por fluidos corporales y causa fiebres altas, debilidad intensa y hemorragias graves. EFE

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