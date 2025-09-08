The Swiss voice in the world since 1935

La OMS envía a la RD Congo doce toneladas de materiales médicos para responder al ébola

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Nairobi, 8 sep (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) envió a la República Democrática del Congo (RDC) doce toneladas de suministros médicos de emergencia para ayudar al país en la respuesta frente al nuevo brote de ébola declarado el pasado jueves, que ha causado ya al menos quince muertos, confirmó la organización.

Según informó a última hora del domingo a través de la red social X la oficina de la OMS para África, el envío hecho desde su centro de respuesta y preparación en Nairobi incluye equipos de protección personal para cubrir al menos a 120 trabajadores de primera línea durante un mes, materiales para el aislamiento de pacientes y suministros para el saneamiento de agua e higiene.

El Gobierno congoleño declaró el pasado jueves un nuevo brote de ébola, el decimosexto en la historia del país desde que se detectó por primera vez el virus en 1976 y el primero en la provincia de Kasai (centro) desde 2008.

Según los últimos datos del Ministerio de Salud Pública de la RDC, se han registrado al menos 32 casos y 15 muertes y las muestras analizadas hasta el momento indican que se trata de la cepa de Zaire, para la que existe una vacuna con la que se ha empezado ya a inmunizar a profesionales sanitarios.

El brote más reciente en el país antes de este último se produjo entre agosto y septiembre de 2022, con una única víctima mortal en la provincia de Ecuador (oeste).

La estrategia de las autoridades congoleñas, para la que cuentan con apoyo de la Unión Africana (UA) y de la OMS, contempla la vigilancia inmediata de todos los contactos directos o indirectos de los enfermos y fallecidos, así como la administración de la vacuna.

El ébola es una fiebre hemorrágica grave que se transmite por contacto directo con sangre o fluidos corporales de personas y animales infectados, con una tasa de mortalidad que, según la OMS, oscila entre el 60 % y el 80 %.

Entre 2014 y 2016, la peor epidemia registrada en el mundo dejó unas 11.300 muertes en África occidental -principalmente en Guinea-Conakri, Liberia y Sierra Leona-, aunque la OMS sostiene que las cifras reales podrían ser más elevadas. EFE

lbg/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR