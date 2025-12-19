La OMS ha evacuado a más de 10.600 gazatíes desde 2023 y pide ayuda para acoger pacientes

1 minuto

Jerusalén, 19 dic (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló este viernes que desde el inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza en octubre de 2023 ese organismo y sus socios han evacuado a unos 10.600 pacientes y pidió que más países abran sus puertas para acogerlos.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, precisó en X que en esa cifra de pacientes con problemas graves de salud hay más de 5.600 niños que necesitan un tratamiento intensivo.

Sin embargo, según lamentó, muchos más pacientes permanecen en Gaza a la espera de ser evacuados para recibir la atención médica adecuada.

El representante de la OMS recordó que el Ministerio de Sanidad gazatí, vinculado al Gobierno de Hamás, calcula que entre julio de 2024 y el pasado 28 de noviembre 1.092 pacientes fallecieron mientras estaban pendientes de recibir ayuda, una cifra que en su opinión «es probable que esté subestimada».

«La OMS insta a más países a que abran las puertas a los pacientes de Gaza y a que se restablezca la evacuación médica a Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental. Hay vidas que dependen de ello», concluyó en X

En total, desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás en octubre de 2023, han muerto al menos 70.668 palestinos en ataques israelíes y más de 171.152 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida, según datos del Ministerio de Sanidad del enclave palestino. EFE

mgr/ybp/mr