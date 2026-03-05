La OMS ha verificado trece ataques contra el sistema de sanidad de Irán y uno en el Líbano

Ginebra, 5 mar (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó hoy que se han producido trece ataques contra el sistema de sanidad iraní, así como uno en el Líbano, desde que Israel y Estados Unidos lanzaron su ofensiva militar contra Irán hace cinco días.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, enfatizó que cualquier instalación o edificio dedicado a la sanidad está protegido por el derecho humanitario internacional, que rige en situaciones de conflicto armado.

Además de los casos verificados, la OMS indicó que está en proceso de verificación de otras bajas y ataques reportados por las autoridades sanitarias de Irán: cuatro trabajadores sanitarios muertos y 25 heridos, cuatro ambulancias dañadas, así como once hospitales y otras 6 entidades sanitarias con daños -aunque menores- por su cercanía con objetivos atacados.

Solo los casos de personal sanitario muerto o herido en el cumplimiento de su misión son considerados como ataques a un sistema sanitario, no así si se encuentran en su domicilio o en otra circunstancia, a pesar del evidente impacto negativo que esto tiene sobre la atención de salud, aclaró la organización.

Por el momento no se han registrado daños graves o el colapso de infraestructuras médicas en Irán, confirmó la directora de la región de la OMS que cubre Oriente Medio, Hanan Belkhy.

Asimismo, la OMS mencionó que las autoridades iraníes han reportado la muerte de más de un millar de personas como consecuencia de los ataques de Israel o Estados Unidos, que además han dejado al menos 7.000 heridos.

En el Líbano la situación es muy crítica, con 43 centros de salud y dos hospitales que han tenido que cerrar debido a las órdenes de evacuación el Ejército israelí.

En ese país vecino de Israel, 3 paramédicos han sido asesinados y otros 6 resultaron heridos por un ataque ocurrido mientras estaban evacuando a personas heridas.

Belkhy indicó que Irán está mostrando que tiene un «sistema de salud primaria fuerte y robusto».

Agregó que la OMS, que tiene oficinas en Irán, no ha recibido por el momento ninguna petición del gobierno para que le proporcione suministros, material médico o algún otro tipo de ayuda. EFE

