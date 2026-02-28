La OMS insta al diálogo en O.Medio «en lugar de la absurda vía de la destrucción»

Ginebra, 28 feb (EFE).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, manifestó este sábado su profunda preocupación por la escalada del conflicto en Oriente Medio y pidió que el diálogo se imponga a la destrucción.

«Instamos a los líderes a elegir el difícil camino del diálogo en lugar de la absurda vía de la destrucción. El mundo observa y espera que la sensatez prevalezca sobre las armas», señaló en su cuenta oficial en la red social X.

«Mi corazón está con los civiles atrapados en el fuego cruzado. Independientemente de las fronteras, todo el mundo merece vivir sin la amenaza de la violencia a su alrededor», agregó el experto etíope, quien concluyó con su tradicional lema «la paz es la mejor medicina».

En las protestas de enero en Irán, la OMS denunció numerosos ataques a personal y centros sanitarios en el país, e incluso presiones de las autoridades para no dar atención médica a personas que la necesitaban. EFE

