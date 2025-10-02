The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La OMS pide 66 millones de dólares para apoyar su respuesta al brote de Ébola en la RDC

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ginebra, 2 oct (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a la comunidad internacional 66,6 millones de dólares para apoyar su respuesta al brote de Ébola declarado hace un mes en la República Democrática del Congo (RDC), con 42 muertes confirmadas, indicó su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Se han registrado 64 casos confirmados o probables, nueve personas se han recuperado y han sido dadas de alta y otras 13 están recibiendo tratamiento, detalló Tedros en su rueda de prensa semanal.

«Llevamos cinco días sin nuevos casos reportados, lo cual es una buena noticia, pero todavía se está haciendo un seguimiento a más de 1.800 contactos», destacó el experto etíope.

El máximo responsable de la OMS recalcó la dificultad de acceso a la zona afectada por el brote, en la provincia central de Kasai, donde faltan a menudo redes de suministro básicas de electricidad o agua, lo que ha obligado incluso a la organización a construir dos kilómetros y medio de tuberías para suministrar agua a la zona. EFE

abc/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR