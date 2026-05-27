La OMS pide un alto el fuego en el este de la RDC para contener la epidemia de ébola

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Ginebra, 27 may (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió este miércoles que todas las partes beligerantes en el este de la República Democrática del Congo (RDC) acuerden un «alto el fuego inmediato» para poder contener el brote de ébola en la zona, con más de 900 casos sospechosos o confirmados y unas 220 muertes.

«No podemos generar confianza en las comunidades ni aislar a los enfermos mientras caen bombas», señaló en su cuenta oficial de X el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien se espera que comience a coordinar operaciones de evaluación y respuesta del brote en la misma RDC.

Tedros apeló a ejército y milicias que permitan un acceso seguro y sostenido para los equipos médicos de las zonas afectadas, principalmente las provincias de Ituri, Kivu del Sur y Kivu del Norte, y que «se priorice la supervivencia humana por encima de cualquier otra cosa». EFE

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