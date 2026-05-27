La OMS pide un alto el fuego en el este de la RDC para contener la epidemia de ébola

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Ginebra, 27 may (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió este miércoles que todas las partes beligerantes en el este de la República Democrática del Congo (RDC) acuerden un «alto el fuego inmediato» para poder contener el brote de ébola en la zona, con más de 900 casos sospechosos o confirmados y unas 220 muertes.

«No podemos generar confianza en las comunidades ni aislar a los enfermos mientras caen bombas», señaló en su cuenta oficial de X el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien se espera que comience a coordinar operaciones de evaluación y respuesta del brote en la misma RDC.

Tedros reclamó a ejército y milicias que permitan un acceso seguro y sostenido para los equipos médicos de las zonas afectadas, principalmente las provincias de Ituri, Kivu del Sur y Kivu del Norte, y que «se priorice la supervivencia humana por encima de cualquier otra cosa».

Recordó que los enfrentamientos en la zona, donde operan milicias como el M23 -apoyado según la RDC por la vecina Ruanda- o las islamistas Fuerzas Democráticas Aliadas, provocan desplazamientos masivos, con el riesgo de que personas que han estado en contacto con enfermos de ébola lleguen a campamentos superpoblados.

La violencia también puede dificultar las medidas de contención, y los ataques contra instalaciones sanitarias «hacen casi imposible rastrear los casos y sus contactos», lamentó el máximo responsable de la OMS.

Todo ello provoca que el este de la RDC «se enfrente a una colisión catastrófica entre enfermedad y conflicto», mientras el brote de ébola «avanza más rápido que la respuesta sanitaria», admitió.

El virus causante de la epidemia pertenece a la variante Ébola Bundibugyo, de la que no hay tratamientos o vacunas específicos y con una tasa de letalidad que oscila según los expertos entre el 30 y el 50 %.

En este sentido, es menos letal que la más conocida variante Ébola Zaire, con tasas de fallecimiento de entre el 60 % y el 90 % en anteriores brotes, y para la que sí hay vacunas y tratamientos. EFE

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