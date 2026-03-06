La OMS reanuda sus operaciones en centro logístico de Dubái tras varios días de cierre

Ginebra, 6 mar (EFE).- El centro logístico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), vital para la entrega de ayuda médica y humanitaria en la región de Oriente Medio, reanudará este viernes sus operaciones tras varios días de cierre debido a las hostilidades en Irán y otros países de la región.

«El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos, en coordinación con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) confirmaron que está listo para facilitar envíos humanitarios urgentes», señaló este viernes en rueda de prensa la directora regional de la OMS para Oriente Medio, Hanan Balkhy.

Con la reanudación se podrá responder a las más de 50 solicitudes de suministro de emergencia a 25 países que se habían visto afectadas, incluidos envíos a Líbano, Gaza, Yemen y Somalia, subrayó.

En comunicación desde El Cairo para la prensa acreditada ante la ONU en Ginebra, la responsable regional recordó que una de las preocupaciones de la OMS tras estallar el conflicto ha sido la interrupción de las cadenas de suministro de ayuda humanitaria, en una región donde unos 115 millones de personas la necesitan.

Recordó que ya antes de la escalada de hostilidades había 14 emergencias sanitarias en Oriente Medio, 80 millones de personas sufrían inseguridad alimentaria y hay 40 brotes de enfermedades activos.

«En los últimos días más de mil personas han muerto y unas 7.000 han resultado heridas, pero las consecuencias para la salud pública van mucho más allá de las víctimas inmediatas», subrayó. EFE

abc/ah