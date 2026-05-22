La OMS reconoce la salida de Argentina pero abre la puerta a mantener la cooperación

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Ginebra, 22 may (EFE).- La asamblea anual de Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) acordó este viernes por consenso un texto según el cual «toma nota» de la retirada de Argentina del organismo, aunque abre la puerta a mantener la cooperación sanitaria con este país.

El texto, aprobado por uno de los comités de la asamblea y que se espera sea refrendado el sábado en el plenario de clausura, indicó que, recibida la comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino el 25 de febrero de 2025 en la que se notificó que Argentina se retiraría de la organización el 17 de marzo de 2026, «no es deseable ninguna otra medida en este momento».

Sin embargo, agrega el texto de compromiso, «la OMS siempre dará la bienvenida a la plena cooperación de Argentina» con el trabajo de la agencia sanitaria de Naciones Unidas.

Tras la adopción sin necesidad de voto intervinieron varios países para comentar la cuestión, entre ellos tres latinoamericanos (Bolivia, Chile y El Salvador), que coincidieron en expresar su respeto a la «decisión soberana» del Gobierno de Javier Milei.

La delegación chilena recordó además que Argentina fue un miembro fundador de la OMS y «ha mantenido a lo largo de toda la historia una participación activa y constructiva en los esfuerzos colectivos orientados a la promoción y protección de la salud pública a nivel regional y global».

También intervino China, cuya delegación pidió «normas más claras» en el futuro para «reducir las controversias» en lo tocante a retirada de países de la organización.

Otro país que este año formalizó su salida de la OMS, un año después de anunciarla, fue Estados Unidos, hasta entonces el mayor contribuyente de la organización, pero esta retirada no ha formado parte de la agenda de la actual asamblea, que se celebra del 18 al 23 de mayo. EFE

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