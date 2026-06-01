La OMS y RD Congo trabajan para lograr una vacuna contra la cepa del actual brote de ébola

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Nairobi, 1 jun (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) trabajan para conseguir una vacuna contra la cepa del actual brote de ébola declarado en el este del país, según afirmaron ambas partes.

«El Ministerio de Salud, la OMS y sus socios están trabajando para llevar a cabo rápidamente ensayos controlados aleatorios sobre vacunas y tratamientos candidatos», afirmaron la agencia de la ONU y el Gobierno congoleño en una declaración conjunta emitida la pasada madrugada.

La nota se publicó tras la misión que este fin de semana encabezaron en Bunia, capital de la provincia de Ituri (epicentro de la epidemia), los ministros congoleños de Salud, Samuel Roger Kamba, y de Comunicación, Patrick Muyaya; y el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La OMS y el Ejecutivo congoleño subrayaron que, si bien la cepa de Bundibugyo presenta «desafíos adicionales», como la ausencia de una vacuna autorizada o un tratamiento específico, «las medidas de salud pública comprobadas siguen siendo eficaces para frenar la transmisión y lograr una posible recuperación completa».

«Incluso sin vacunas ni tratamientos específicos, las personas pueden sobrevivir al ébola causado por el virus de Bundibugyo si reciben atención médica oportuna y buscan tratamiento en cuanto aparecen los síntomas», insistió este lunes Tedros en la red social X.

Según la agencia de la ONU, la cepa de Bundibugyo tiene una tasa de letalidad que oscila entre el 30 % y el 50 %.

«La OMS y muchos socios apoyan la creación de centros de tratamiento del ébola en la República Democrática del Congo (…). Juntos, detendremos este brote», añadió el jefe de la OMS, que este lunes vuelve a la capital congoleña, Kinsasa, donde tiene previsto reunirse con las «máximas autoridades» del país.

Además, el Gobierno y la OMS volvieron a instar a todas las comunidades para que adopten «comportamientos de protección», como la higiene regular de manos, la búsqueda temprana de atención médica en centros de salud y el intercambio de información.

También enfatizaron que la respuesta al brote debe «mantener la atención primaria de salud y los servicios esenciales, así como fortalecer la resiliencia del sistema de salud a largo plazo».

Las zonas afectadas por el virus se encuentran inmersas en un largo conflicto entre el Ejército congoleño y grupos rebeldes que operan en la zona, motivo por el que Tedros pidió la semana pasada un alto el fuego que facilite la respuesta a la epidemia.

La agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) cifró el pasado jueves en 246 las «muertes sospechosas» y en 1.077 los «casos sospechosos» registrados en la RDC por la decimoséptima epidemia de ébola que vive en el país desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

El virus se propagó también a la vecina Uganda, donde se han detectado nueve contagios confirmados, incluida una muerte por un caso importado de un congoleño. EFE

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