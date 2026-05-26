La ONG Foro Penal computa 409 presos políticos en Venezuela tras recientes excarcelaciones

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Caracas, 26 may (EFE).- Un total de 409 personas siguen detenidas por razones políticas en Venezuela tras las recientes excarcelaciones otorgadas por el Gobierno, informó este martes la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de estos detenidos.

Según un balance publicado en X, hay 375 hombres y 34 mujeres en prisión por motivos políticos, y entre estas personas hay 222 civiles y 187 militares.

Del total, 39 son ciudadanos extranjeros o venezolanos con doble nacionalidad.

Además, 159 de esas personas están condenadas y las otras 250 no, aseguró la organización no gubernamental, que desde 2014 contabiliza 19.096 detenciones con fines políticos en el país suramericano.

El lunes, Foro Penal indicó que al menos 39 presos políticos fueron excarcelados en los últimos días, después de que las autoridades se comprometieran a otorgar unas 500 liberaciones.

Hace una semana, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunció la liberación de 300 personas como parte de una nueva tanda de excarcelaciones que se da de forma paralela a las otorgadas a través de la amnistía aprobada en febrero, que ha beneficiado a más de 8.500 ciudadanos, según el Gobierno.

Tres días después, el pasado viernes, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó que en las «próximas horas» se alcanzarían 500 excarcelaciones.

Entre los nuevos excarcelados están tres exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas que fueron condenados a 30 años de prisión por hechos relacionados con el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez (1999-2013) en 2002.

Igualmente, fueron liberadas una adolescente de 16 años y Merys Torres de Sequea, madre del capitán Antonio Sequea, condenado a 24 años de cárcel por formar parte de un ataque marítimo fallido contra el Gobierno de Nicolás Maduro en mayo de 2020.

También salió de prisión el exalcalde opositor Nervins Sarcos, quien estuvo detenido durante 16 meses, acusado, según el Ejecutivo, de presuntos vínculos con el «tráfico de estupefacientes» y «mafias». EFE

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