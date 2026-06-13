La ONG Foro Penal computa 894 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela desde enero

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Caracas, 13 jun (EFE).- Un total de 894 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela desde el anuncio oficial del 8 de enero de este año sobre la liberación de un «número importante» de personas, indicó este sábado la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de estos detenidos.

Ese anuncio fue hecho por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, pocos días después de que Nicolás Maduro fuera capturado por Estados Unidos durante una operación militar en territorio venezolano, el 3 de enero.

El vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, dijo a EFE que 25 presos políticos fueron excarcelados entre el pasado lunes y este viernes, día durante el que salieron 10 de ellos.

Entre los excarcelados el viernes se encuentran siete mujeres, de las cuales cinco habían sido detenidas el año pasado, incluyendo una joven de 19 años y una exfuncionaria del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) acusada de supuestamente falsificar cédulas de identidad para presuntos «terroristas».

También salieron los militares Diosmer Rumbos, Jhon Jaimes y Kelvis Coronel, detenidos en 2019 y condenados a 30 años de prisión.

Hasta el martes, la organización no gubernamental computaba 389 presos políticos en el país, entre ellos un adolescente y 39 personas con otra ciudadanía o doble nacionalidad.

Un grupo de familiares de presos políticos permanecen desde hace casi una semana en las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Caracas para pedir por la liberación de los que siguen detenidos.

El pasado mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su Gobierno iba a asegurarse de liberar a todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela. EFE

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