La ONG Foro Penal confirma la excarcelación de al menos 670 presos políticos en Venezuela

2 minutos

Caracas, 8 mar (EFE).- La ONG Foro Penal ha confirmado la excarcelación de al menos 670 presos políticos en Venezuela desde el pasado 8 de enero, cuando las autoridades anunciaron la liberación de un «número importante» de personas, un proceso que ha continuado tras la aprobación de la Ley de Amnistía en febrero.

En una publicación en X, el director presidente de la organización, Alfredo Romero, dio a conocer la cifra, que tiene como fecha de corte este domingo hasta las 15:00 hora local (19:00 GMT).

Romero no desglosó el número, como suelen hacer las ONG al distinguir entre dos tipos de liberaciones: aquellas en las que los detenidos salen de prisión pero continúan sometidos a procesos judiciales y a medidas cautelares -como presentarse ante tribunales o no salir del país-, y los casos de libertad plena, cuando la persona queda sin cargos ni restricciones judiciales.

Tampoco precisó la cifra de liberaciones otorgadas en el marco de la amnistía, ya que sus números incluyen a presos políticos excarcelados antes y después de que fuera aprobada la ley, impulsada por la mandataria encargada Delcy Rodríguez y promulgada por el Parlamento, controlado por el chavismo.

Foro Penal contabilizaba 526 presos políticos en Venezuela hasta el pasado lunes, aunque el Gobierno niega que haya personas arrestadas por estos motivos y afirma que cometieron varios delitos.

El viernes, el Legislativo informó de que un total de 7.654 personas han sido beneficiadas por la Ley de Amnistía. De ese total, 247 estaban detenidos y 7.407 tenían medidas cautelares.

La amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder- hasta febrero de 2026, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que no incluye a todos los presos políticos. EFE

rbc/ad