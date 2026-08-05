La ONG Foro Penal contabiliza 382 presos políticos en Venezuela

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Caracas, 5 ago (EFE).- La ONG Foro Penal, líder en la defensa penal de los presos políticos en Venezuela, informó este miércoles que en el país permanecen 382 personas tras las rejas por razones políticas, cuatro de ellas reportadas «recientemente», sin dar detalles de los casos.

De acuerdo con el balance publicado en X, con fecha de corte del 3 de agosto, hay 356 hombres y 26 mujeres detenidos, de ellos 222 son civiles y 160 militares, aunque se desconoce el paradero de una persona.

Del total de detenidos, según el balance, 40 son extranjeros. Además, hay 158 condenados, mientras 224 personas esperan por la condena.

Aunque la ONG no ofreció detalles sobre los nuevos casos reportados, Foro Penal ha explicado que constantemente revisan denuncias de detenciones que ocurrieron en el pasado y que no habían sido informadas a la organización.

En un balance del pasado 27 de julio, la ONG registraba 379 detenidos por razones políticas.

En el pasado, organizaciones como Human Rights Watch (HRW) ha denunciado un patrón de «puerta giratoria» en Venezuela, en el que se libera a algunos políticos presos, al tiempo que se detiene a otros.

En febrero de este año, tras la captura del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tropas estadounidenses, el Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó una Ley de Amnistía para 13 hechos ocurridos en 13 años distintos.

Según el Gobierno, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, más de 8.000 personas fueron beneficiadas con la ley, pero la mayoría de los amnistiados ya contaban con libertad restringida.

En paralelo se ha dado un proceso de cientos de excarcelaciones ordenadas por el Gobierno.

Desde 2014 hasta la fecha, Foro Penal registra 19.175 detenciones políticas en el país.

El Gobierno niega que en Venezuela haya personas detenidas por motivos políticos y asegura que cometieron delitos, una afirmación rechazada por la oposición y varias ONG. EFE

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