La ONG Fudecso anuncia su disolución en El Salvador ante «la actual situación política»

San Salvador, 8 sep (EFE).- La Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (Fudecso) anunció este lunes su disolución tras 33 años de funcionamiento en El Salvador por «la actual situación política» y por la aplicación de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX), aprobada por la Asamblea Legislativa por iniciativa del presidente Nayib Bukele.

«Debido a la situación política del país, los integrantes de la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales hemos decido disolver nuestra institución, después de una fructífera labor de 33 años», indicó la organización no gubernamental en un comunicado difundido en redes sociales.

La ONG indicó en la nota que «la actual situación política se caracteriza por el cierre del espacio cívico, la persecución, hostigamiento y captura de salvadoreños utilizando el régimen de excepción como arma legal para justificar la pérdida de la vida democrática en El Salvador».

Fudecso denunció también que la LAEX «en la práctica es una ley de censura, contraviniendo, una vez más, la Constitución de la República de El Salvador, que garantiza la libertad de organización y de expresión, entre otros derechos fundamentales de la ciudadanía salvadoreña».

Esta organización recordó que «desde el inicio de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a la guerra civil (1980-1992) que sufrió el pueblo salvadoreño, hicimos numerosos aportes en la formación cívica y la transmisión de conocimientos sobre las ciencias sociales y las políticas públicas, así como en la generación de espacios de discusión de los diversos enfoques en esas materias».

«En estas condiciones, la Ley de Agentes Extranjeros es una ampliación de la aplicación del régimen de excepción contra la ciudadanía. Y, en este sentido, preferimos disolver a Fudecso que perder nuestro derecho a ser ciudadanos libres», apuntó.

Fudecso se suma así a otras organizaciones que decidieron cerrar o abandonar El Salvador ante la situación del país.

El 4 de septiembre pasado, la organización de derechos humanos Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) anunció su cierre de operaciones en El Salvador tras casi 37 años de existencia, a raíz de la «inseguridad jurídica» e insostenibilidad que genera la LAEX.

Anteriormente, la organización Cristosal anunció su salida del país a raíz de una «escalada represiva» contra activistas por el Ejecutivo de Bukele y por la Ley de Agentes Extranjeros, impulsada por el mandatario.

A finales de julio pasado, la relatora especial de Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Mary Lawlor, señaló que el clima para la defensa de los derechos en El Salvador está «deteriorado». EFE

