La ONG global FSC revisa en Panamá su estrategia para fomentar manejo forestal sostenible

Ciudad de Panamá, 26 oct (EFE).- El Consejo de Administración Forestal (FSC, por sus siglas en inglés) instala este domingo en Panamá su Asamblea General, con la asistencia de más de un millar de sus miembros para analizar la situación de los bosques y evaluar y definir las políticas y estrategias de esta ONG global para fomentar el manejo forestal sostenible en todo el mundo.

La herramienta clave del FSC, fundado en 1994 y con sede en Alemania, es la certificación forestal, es decir, el conjunto de estándares que establece sobre cómo deben gestionarse los bosques de manera sostenible desde el punto de vista ambiental, social y económico.

«Más de 200 millones de hectáreas de bosques están certificadas dentro del sistema FSC y trabajamos con más de 30.000 titulares de licencias y muchas marcas líderes. Nuestra marca está reconocida a escala mundial como la solución de manejo forestal responsable más confiable del mundo que promueve impactos positivos en bosques, mercados y personas, hoy y mañana», dice su página web.

El FSC celebra cada tres años su asamblea general. La de Panamá se extenderá hasta el próximo viernes para revisar la estrategia y ambición de la ONG en el marco de un mundo donde los bosques «están amenazados por la deforestación y la degradación», como alerta su directora general, Subhra Bhattacharjee.

La cita se desarrolla bajo el lema ‘Unidos por los bosques. Impulsamos el cambio global’, el cual tiene «una profunda relevancia y propósito» porque «refleja el papel que desempeña FSC no solo como emisor de estándares, sino como plataforma para el diálogo, que reúne a sus miembros, titulares de certificados y socios gubernamentales, comunidades indígenas, instituciones académicas, empresas, ONG y la sociedad civil en general para cocrear soluciones que ningún grupo puede lograr por sí solo».

«En un mundo a menudo dividido por intereses contrapuestos, nuestro modelo de múltiples actores sociales demuestra que la colaboración no solo es posible, sino también sumamente poderosa (…) tendremos la oportunidad de convertir nuestros valores compartidos en acciones compartidas», agrega Bhattacharjee en una declaración pública.

En la Asamblea participan «los más de 1.200 miembros del FSC de más de 90 países, que representan a organizaciones medioambientales, grupos sociales, empresas y pueblos indígenas, se reunirán en la Asamblea General, unidos por el compromiso común de proteger los bosques para las personas y el planeta», según la ONG.

La agenda de temas de la asamblea incluye asuntos como «30 años de bosques tropicales naturales y certificación FSC: qué hemos aprendido y hacia dónde nos dirigimos», o «desafíos, oportunidades y lecciones aprendidas en las operaciones forestales para la implementación de medidas de remediación».

También «hacia bosques productivos resilientes al clima y con la biodiversidad: una nueva visión de la silvicultura»; «mercados y cadenas de valor de las maderas tropicales: lecciones aprendidas y el camino a seguir para una forestación responsable» o «la complejidad de la selva tropical, los pueblos indígenas y los derechos de los trabajadores». EFE

