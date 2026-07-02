La ONG Open Arms rescata a 85 migrantes en el Mediterráneo central, entre ellos 22 menores

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Roma, 2 jul (EFE).- La ONG española Open Arms rescató la pasada noche a 85 migrantes que se encontraban en una embarcación de madera en el Mediterráneo central, entre ellos 22 menores no acompañados, según informó este jueves la organización en un comunicado.

Las 85 personas, procedentes de Egipto, Somalia y Bangladés, llevaban más de 96 horas en el mar tras haber zarpado cuatro días antes desde Misrata (Libia).

El rescate se produjo alrededor de las 02:00 hora local (00:00 GMT), apenas un día después de que el buque de la ONG iniciara su misión número 129.

La ONG denunció que los migrantes viajaban «en condiciones extremadamente peligrosas debido al hacinamiento y a la presencia de personas que necesitaban asistencia inmediata» y que la embarcación carecía de dispositivos de salvamento y equipo de navegación.

Tras el rescate, Open Arms solicitó de inmediato un puerto seguro para el desembarque de los migrantes y las autoridades italianas asignaron el puerto de Savona, en el norte del país.

En lo que va de año, 14.388 migrantes han desembarcado en las costas italianas, frente a los 30.186 registrados durante los primeros seis meses del año anterior, según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior de Italia. EFE

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