La ONG Poder Latinx impulsa el registro de los votantes latinos en siete estados de EE.UU.

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Miami (EE.UU.), 11 sep (EFE).- La ONG Poder Latinx organizará el próximo martes una jornada no partidista para promover el voto entre las comunidades hispanas de siete estados de EE.UU., a menos de dos meses de las elecciones legislativas de medio mandato del 3 de noviembre.

El evento coincidirá con el Día Nacional del Registro de Votantes y ayudará a los votantes elegibles «a registrarse, verificar su estado de registro y prepararse para participar en las elecciones», informó este viernes la ONG en un comunicado.

Arizona, California, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Texas y el estado de Washington acogerán los actos en universidades, escuelas o librerías, donde los asistentes podrán resolver toda clase de dudas antes de votar.

«El Día Nacional del Registro de Votantes nos da la oportunidad de llegar a la gente dondequiera que esté y asegurarnos de que tengan la información que necesitan para participar. Ya sea que se registren por primera vez, actualicen su información o simplemente verifiquen su estado, dar ese paso ahora facilita concentrarse en el siguiente: hacer un plan para votar», dijo la directora ejecutiva de Poder Latinx, Yadira Sánchez.

Esta jornada se enmarca en una programación más amplia de la ONG para los comicios, en los que se renueva por completo la Cámara de Representantes y 35 de los 100 asientos del Senado.

El 24 de octubre, Poder Latinx organizará actividades similares por todo el país coincidiendo con el Día de la Votación Anticipada.

Alrededor de 36 millones de latinos son elegibles para votar en las elecciones de noviembre, según los últimos datos de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO, en inglés).

El voto hispano es fundamental para definir varios estados clave, gracias al crecimiento demográfico que ha experimentado la comunidad en los últimos años, lo que lo sitúa como el segundo bloque electoral más grande de Estados Unidos, solo por detrás del votante blanco no hispano.EFE

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