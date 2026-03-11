La ONU, preocupada por el impacto humanitario del bloqueo del estrecho de Ormuz

Ginebra, 11 mar (EFE).- La ONU expresó hoy su preocupación por el impacto de la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz en su trabajo humanitario, concretamente en lo relacionado con el transporte de los suministros destinados a socorrer a millones de personas vulnerables en el mundo y cuyas vidas pueden depender de esa ayuda.

«Todo esto tiene un impacto directo en nuestros suministros humanitarios, incluidos los destinados a zonas de gran necesidad en África subsahariana, pero, más ampliamente, también hace subir los precios, lo que empuja a más personas a situaciones de mayor necesidad», dijo el jefe humanitario de Naciones Unidas, Tom Fletcher.

Esta situación tiene un impacto más general en el coste de los alimentos, de la energía y de los fertilizantes, que son importaciones vitales en muchos de los países más pobres del planeta, destacó Fletcher en una conferencia de prensa.

También señaló que, por esta razón, la ONU está pidiendo a todas las partes involucradas en este conflicto que ofrezcan garantías en esta ruta para el tráfico de carga humanitaria.

«Pedimos a todas las partes que garanticen exenciones humanitarias para nuestros suministros, de modo que podamos llegar a cualquier persona y en cualquier lugar en función de las mayores necesidades y no en función de la política», insistió.

El estrecho de Ormuz, ruta clave para el comercio energético mundial y amenazado por Irán, en el marco de la guerra que mantiene con Israel y Estados Unidos, ha sido objeto de varios ataques en los últimos días, con barcos de diversas procedencias que han sido afectados. EFE

