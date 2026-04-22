La ONU, preocupada por el posible diálogo entre la UE y talibanes para deportar afganos

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Kabul, 22 abr (EFE).- El relator especial de Naciones Unidas para Afganistán, Richard Bennett, expresó este miércoles su preocupación por los informes de prensa que señalan que la Comisión Europea planea invitar a los talibanes a Bruselas para abordar las deportaciones de ciudadanos afganos que están en situación irregular en la Unión Europea (UE).

«Los informes sobre la invitación de la UE a funcionarios talibanes para debatir la deportación de afganos son sumamente preocupantes», escribió en X Bennett.

El representante de la ONU recordó que los retornos forzosos vulneran el principio de no devolución, que prohíbe la deportación a países donde se puedan sufrir persecución o violaciones de derechos, especialmente mujeres y exfuncionarios públicos del gobierno anterior al régimen talibán.

La reacción se produce días después de que algunos medios informaran de que una delegación técnica talibán podría viajar a Bruselas en las próximas semanas para mantener conversaciones sobre retornos migratorios, aunque por ahora no se ha enviado una invitación formal.

El pasado febrero, el portavoz de la Comisión Europea, Markus Lammert, declaró que funcionarios de la UE llevaron a cabo dos «misiones técnicas» al país, la última en enero, para «explorar la estructuración del trabajo sobre readmisión y la posible organización de las operaciones de retorno».

Afganistán confirmó en 2025 que mantiene un diálogo fluido con Berlín para facilitar el retorno de sus nacionales, tras la llegada a su territorio de más de cien ciudadanos deportados por Alemania desde 2024.

Según un portavoz talibán, Abdul Qahar Balkhi, estos retornos son gestionados con la mediación técnica de Catar y son fruto de amplias discusiones entre ambos gobiernos para normalizar los servicios consulares.

Austria deportó en octubre a un ciudadano afgano condenado por delitos graves, en la primera expulsión desde el regreso de los talibanes al poder en 2021.

Según datos de la Agencia de Asilo de la UE (EUAA), Afganistán se mantiene como el principal país de origen de los solicitantes de asilo en Europa, registrando más de 115.000 nuevas peticiones anuales.

Sin embargo, la ejecución de las órdenes de retorno sigue siendo mínima debido a las restricciones impuestas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que bloquean la mayoría de las expulsiones directas.

De confirmarse la visita del régimen de facto afgano a Europa, sería la primera vez que el bloque comunitario recibe oficialmente a los talibanes en territorio europeo. EFE

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