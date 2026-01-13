La ONU, preocupada por la situación humanitaria de los territorios ocupados por Rusia

Ginebra, 13 ene (EFE).- La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) mostró este martes su «especial preocupación» por las personas que viven en los territorios ucranianos ocupados por Rusia porque «permanecen aislados de los servicios esenciales y los sistemas de protección».

«Por el momento, Naciones Unidas no tiene el acceso que nos gustaría ver (…) hay algunas ONG operando allí, pero no a la escala que se necesita», indicó en rueda de prensa el portavoz de OCHA Jens Laerke.

La oficina humanitaria estimó que hay un millón de personas en esos territorios que no están recibiendo la ayuda humanitaria que necesitan.

Laerke recordó que las zonas del frente y las regiones fronterizas enfrentan las mayores necesidades humanitarias debido a los bombardeos, la destrucción de infraestructuras civiles y la «persistente» interrupción de los servicios esenciales para pasar el invierno.

OCHA ha lanzado el Plan de Respuesta Humanitaria Coordinada de la ONU de 2026 para Ucrania, para el que pide a la comunidad internacional 2.300 millones de dólares (2.000 millones de euros).

En este quinto año de guerra, esperan alcanzar a 4,1 millones de personas de los 10,8 millones (incluidos 3,7 millones de desplazados internos) que necesitan ayudan humanitaria. EFE

