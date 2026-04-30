La ONU activa plan de 4 millones de dólares para mitigar impactos de la sequía en Honduras

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Tegucigalpa, 29 abr (EFE).- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció este miércoles la activación en Honduras de un plan de «acción anticipatoria» con una inversión de cuatro millones de dólares, a través del cual se busca proteger a unas 65.000 personas frente a los riesgos humanitarios de la sequía.

La iniciativa, coordinada con la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, pretende reducir las «posibles afectaciones humanitarias asociadas a la sequía» en el país centroamericano, dijo en un comunicado la oficina de la ONU en Tegucigalpa.

El proyecto es financiado por el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF) de la ONU y permite actuar con base en evidencia científica antes de que los impactos climáticos golpeen a las poblaciones más vulnerables.

Las acciones se pusieron en marcha tras alcanzarse en marzo pasado «los umbrales preestablecidos» en el Marco de Acción Anticipatoria para Honduras, un sistema que utiliza pronósticos estacionales de lluvia para identificar «posibles escenarios de afectación» antes de que se materialicen «impactos humanitarios», añade el comunicado.

«Actuar de manera anticipatoria, guiados por la evidencia científica y en estrecha coordinación con el Gobierno, nos permite reducir riesgos, proteger vidas y evitar que posibles impactos climáticos se traduzcan en crisis humanitarias», dijo el coordinador residente de la ONU en Honduras, Alejandro Álvarez.

«Este enfoque fortalece la preparación del país y protege a las comunidades en mayor situación de vulnerabilidad», agregó.

Según el organismo, el plan cuenta con el apoyo de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y concentrará sus esfuerzos en comunidades de los departamentos de El Paraíso (este) y Francisco Morazán (centro).

La ONU adelantó que se ejecutarán «de inmediato» intervenciones en seguridad alimentaria, salud, agua, saneamiento e higiene y nutrición, con el fin de «mitigar riesgos y proteger a las poblaciones más vulnerables ante posibles escenarios climáticos adversos».

Las acciones incluyen asistencia alimentaria, apoyo a los medios de vida agrícolas y ganaderos, fortalecimiento de los sistemas de agua, vigilancia y prevención de enfermedades, además de medidas de nutrición dirigidas a niños, mujeres embarazadas y lactantes, añadió la misma fuente.

Las primeras entregas en las zonas priorizadas comenzarán en los próximos días, conforme a los planes definidos con las autoridades nacionales y locales, precisó la organización.

La ONU destacó que Honduras es uno de los países «más vulnerables» a la crisis climática global y que afronta de forma cíclica los efectos de fenómenos como El Niño, que pueden afectar la seguridad alimentaria, el acceso al agua y la salud pública, especialmente en el Corredor Seco, una franja geográfica que se caracteriza por la escasez de lluvias, la pobreza y la malnutrición. EFE

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