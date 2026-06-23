La ONU adopta resolución para reforzar la rendición de cuentas por ataques a cascos azules

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Naciones Unidas, 23 jun (EFE).- El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este martes por unanimidad una resolución que pretende reforzar la rendición de cuentas por ataques a las fuerzas de mantenimiento de paz del organismo, conocidos como ‘cascos azules’.

Más de 150 países copatrocinaron el documento -redactado por Pakistán y Dinamarca-, que tiene como objetivo mejorar las investigaciones, los enjuiciamientos y los mecanismos de denuncia cuando se ataca a este personal de la ONU.

El embajador paquistaní, Asim Iftikhar Ahmad, recordó en el Consejo que, en total, más de 4.500 cascos azules han perdido la vida mientras trabajaban, y agradeció el «número récord» de Estados miembros que apoyaron el texto.

«El proyecto de ley que se presenta hoy se basa en resoluciones anteriores que reforzaron el compromiso del Consejo con la seguridad de las fuerzas de mantenimiento de la paz», explicó.

El documento busca que este órgano de la ONU «vaya más allá de las declaraciones que condenan estos ataques»: «Los hombres y mujeres que sirven bajo la bandera de la ONU contarán con el pleno respaldo del Consejo. Los ataques contra ellos no quedarán impunes», apostilló.

Por su parte, la embajadora danesa, Christina Markus Lassen, aplaudió «el apoyo unánime» a la resolución, que «envía un mensaje contundente e importante»: que el Consejo apoya a las fuerzas de paz de la ONU.

La aprobación del texto, según aseguró, garantiza que el Consejo esté «preparado, dispuesto y capacitado para intervenir» cuando se cometen ataques contra los cascos azules.

El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo a través de su portavoz, Stéphane Dujarric, que acoge «con satisfacción el firme mensaje del Consejo de que no puede haber impunidad para los ataques» dirigidos a estos trabajadores.

En su rueda de prensa diaria, Dujarric subrayó que en los últimos años se han logrado «avances notables» al respecto, y señaló que, desde 2020, 103 personas han sido condenadas por el asesinato de 35 cascos azules y dos expertos de la ONU en la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, el Líbano y Mali.

No obstante, destacó, «aún queda mucho por hacer». EFE

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