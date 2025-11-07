La ONU advierte de «preparativos para una intensificación» de las hostilidades en Sudán

La ONU advirtió el viernes que existen «preparativos para una intensificación» de las hostilidades en Sudán, donde el ejército y los paramilitares libran una guerra pese a un acuerdo para implementar una tregua humanitaria.

El tercer país más grande de África se encuentra sumido en un sangriento conflicto desde abril de 2023, debido a una lucha por el poder entre el ejército del general Abdel Fatah Al Burhan y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) de su antiguo adjunto, Mohamed Hamdan Daglo.

Las FAR anunciaron el jueves que habían aceptado una propuesta de tregua humanitaria presentada por los mediadores Estados Unidos, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

Pero en el terreno, «no hay señales de distensión», alertó el viernes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

En la región de Kordofán, al este de Darfur, «la evolución de la situación (…) indica claramente que se están preparando para una intensificación de las hostilidades, con todo lo que ello implica para una población que lleva tanto tiempo sufriendo», señaló.

Las FAR tomaron hace menos de dos semanas El Fasher, el último bastión del ejército en la región de Darfur. Y actualmente parecen estar desplazando su atención al este, hacia la región de Kordofán, rica en petróleo, y Jartum.

Varios testigos reportaron explosiones cerca de la capital. En Omdurman, en el área metropolitana de Jartum, un residente dijo a la AFP bajo anonimato por temor a represalias que se despertaron «alrededor de las 02H00 de (00H00 GMT) por el sonido de (…) explosiones cerca de la base militar de Wadi Sayidna».

Otro habitante dijo que oyó «un dron sobrevolando la zona alrededor de las 04H00, antes de que se produjera una explosión cerca» de una central eléctrica, que provocó un corte de energía en la zona.

En Atbara, controlada por el ejército, a unos 300 kilómetros al norte de Jartum, un residente indicó que varios drones «aparecieron sobre la ciudad poco después de las 03H00».

«Las defensas antiaéreas los derribaron, pero vi cómo se producían incendios y oí sonidos de explosiones en el este de la ciudad», dijo también sin identificarse.

No hubo informes inmediatos de víctimas. Ni el ejército ni las FAR han hecho aún comentarios sobre los ataques.

Mientras tanto, el Sindicato de Médicos de Sudán afirmó que los paramilitares bombardearon el jueves un hospital en la ciudad sitiada de Dilling, en Kordofán del Sur.

Cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas, indicó una fuente médica.

