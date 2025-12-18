La ONU advierte de la «probabilidad previsible» de un genocidio en Sudán

Nairobi, 18 dic (EFE).- El asesor especial de la ONU para la Prevención del Genocidio, Chaloka Beyani, advirtió este jueves de la «probabilidad previsible» de un genocidio en el estado sudanés de Darfur del Norte, cuya capital, Al Fasher, fue tomada el pasado octubre por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), pero precisó que solo un órgano competente podría calificarlo como tal.

«Los ataques sistemáticos y por motivos étnicos de las RSF y sus milicias aliadas en Darfur del Norte contra las comunidades zaghawa, masalit y fur, mediante asesinatos masivos, violencia sexual y destrucción de sus medios de vida, a menudo precedidos por discursos de odio e incitación directa a la violencia por motivos de identidad, podrían indicar una intención deliberada de destruir total o parcialmente a estos grupos», afirmó Beyani en Nairobi.

«Sujeto a la determinación judicial, dichos actos podrían tipificarse como delito de genocidio según la Convención sobre el Genocidio de 1948», subrayó el abogado zambiano en una rueda de prensa en la capital de Kenia, donde realiza esta semana una visita.

Beyani insistió en que «los riesgos también son evidentes debido a que se está atacando a grupos con características protegidas por la Convención sobre el Genocidio».

«Esto -afirmó- implica una probabilidad previsible de que se cometa un genocidio, pero no tenemos competencia para calificarlo como tal».

El asesor especial incidió en que «la postura de la ONU es bastante clara: solo un órgano competente (…) puede determinar si se ha cometido genocidio o no».

Su oficina -precisó- «aplica su marco de análisis para la identificación de crímenes con el fin de mostrar indicadores y riesgos».

Tanto las FAR como el Ejército de Sudán y sus respectivas milicias aliadas, han cometido «graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos», señaló.

El abogado zambiano mencionó «información verificada» que apunta a que ambos bandos «han atacado deliberadamente a civiles mediante ejecuciones sumarias, tortura, detenciones arbitrarias y tratos inhumanos».

«Hay fuertes indicios de que las FAR han cometido atrocidades a gran escala en El Fasher y otros lugares, incluyendo asesinatos, violaciones, esclavitud sexual, tortura y desplazamientos forzados, persecución étnica contra comunidades no árabes, inanición como método de guerra y privación de alimentos, medicamentos y suministros de socorro a civiles», recalcó sobre esa urbe, tomada el pasado octubre por los paramilitares y que ha sufrido año y medio de asedio.

También se declaró «profundamente» preocupado por la posibilidad de que el asedio a algunas ciudades de la región de Kordofán pueda «conducirnos a otro El Fasher», pues corren «un riesgo muy alto de que se cometan crímenes atroces».

Sobre la situación en Sudán, Beyani propuso medidas para proteger a la población civil como «un alto el fuego» y un proceso de paz «creíble e inclusivo».

Además, instó a la comunidad internacional a hacer «esfuerzos concertados para detener el flujo de armas hacia Sudán», pues ha «exacerbado el conflicto y el sufrimiento humano».

El Ejército y los paramilitares iniciaron una campaña militar en Kordofán, región rica en petróleo y compuesta por tres estados, tras la caída en octubre pasado de Al Fasher, último reducto de los militares en el oeste de Sudán.

La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y obligado a más de trece millones a desplazarse interna o externamente, además de originar una inseguridad alimentaria aguda que sufre más de la mitad de la población, según la ONU. EFE

