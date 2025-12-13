La ONU advierte del riesgo de «conflagración regional» en el conflictivo este de RD Congo

Nairobi, 13 dic (EFE).- El secretario general adjunto de Operaciones de Paz de la ONU, Jean Pierre Lacroix, advirtió del riesgo de «conflagración regional» en el este de la República Democrática del Congo (RDC), tras la última ofensiva del rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), apoyado por la vecina Ruanda.

El nuevo avance del M23 en la provincia de Kivu del Sur «ha despertado el temor de una conflagración regional con consecuencias incalculables», señaló Lacroix este viernes ante el Consejo de Seguridad de la ONU, según un comunicado remitido a EFE por la misión de paz de Naciones Unidas en RDC (MONUSCO) la pasada noche.

El secretario general adjunto subrayó, además, que «los recientes acontecimientos plantean un grave riesgo de fragmentación progresiva de la República Democrática del Congo, en particular de su región oriental».

En su opinión, la expansión territorial de la Alianza del Río Congo/Movimiento 23 de Marzo (AFC/M23), coalición liderada por el grupo rebelde, el establecimiento de administraciones paralelas y el debilitamiento de la presencia estatal en ciertas zonas «están alimentando una dinámica que amenaza directamente la unidad, la soberanía y la integridad territorial» de la RDC.

El conflicto -insistió- «se regionaliza cada vez más», dados «la participación directa o indirecta de fuerzas armadas y grupos de países vecinos» y los movimientos transfronterizos de poblaciones desplazadas y combatientes.

«Este acontecimiento -avisó- amenaza no sólo la estabilidad del este de la República Democrática del Congo, sino también la de toda la región de los Grandes Lagos».

Lacroix se refirió, en concreto, a la captura de la estratégica ciudad de Uvira, en Kivu del Sur, esta semana por parte del M23 «con el presunto apoyo de las Fuerzas de Defensa de Ruanda (FDR, Ejército)», lo que ha desencadenado «una importante escalada militar pocos días después de la firma de los Acuerdos de Washington».

El jefe de Operaciones de Paz aludió a informes sobre la participación de las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC), junto a soldados del Ejército del vecino Burundi y la milicia local Wazalendo, «en hostilidades a gran escala, con el uso de artillería pesada y poder aéreo».

«Estos enfrentamientos -añadió- han causado bajas militares y civiles, destrucción de infraestructura y un importante desplazamiento de población, incluso hacia los países vecinos de Burundi y Ruanda».

Uvira fue ocupada este miércoles por el M23, poderoso grupo rebelde que cuenta con apoyo de Ruanda, según la ONU y varios países occidentales.

La urbe, situada a orillas del lago Tanganica y fronteriza con Burundi, fue sede del gobierno designado por Kinshasa en Kivu del Sur tras la caída de Bukavu, capital provincial, a manos del M23 en febrero pasado.

La ofensiva rebelde en esta región rica en minerales ocurre después de que los presidentes congoleño, Felix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaran el pasado día 4 en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo de EE.UU., Donald Trump.

Desde entonces, Kinsasa y Kigali se han acusado mutuamente de violar el acuerdo de paz.

La firma del acuerdo de Washington se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el pasado 15 de noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco para avanzar hacia el fin del conflicto.

La crisis en el este congoleño se agravó a finales del pasado enero, cuando el M23 tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte; y semanas después de Bukavu.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la MONUSCO. EFE

