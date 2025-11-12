La ONU advierte del riesgo de hambruna para millones de personas

Millones de personas más en el mundo podrían enfrentarse al hambre o al riesgo de hambruna, advirtieron este miércoles los dos organismos de la ONU dedicados a la alimentación y la agricultura, en un contexto marcado por la falta de financiación.

Según un informe conjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y del Programa Mundial de Alimentos (PMA) se está agravando la inseguridad alimentaria aguda, que afecta a 16 zonas del planeta.

«Los conflictos, los choques económicos, los fenómenos meteorológicos extremos y la insuficiencia crítica de los fondos están exacerbando condiciones ya de por sí desastrosas», señalaron la FAO y el PMA, ambos con sede en Roma, en un comunicado conjunto.

Haití, Malí, Palestina, Sudán del Sur, Sudán y Yemen figuran entre los países más afectados, «donde las poblaciones se enfrentan a un riesgo inminente de hambruna catastrófica», subraya el informe.

Afganistán, la República Democrática del Congo, Birmania, Nigeria, Somalia y Siria se consideran también en una situación «muy preocupante».

Las otras cuatro zonas críticas identificadas son Burkina Faso, Chad, Kenia y los refugiados rohinyás en Bangladés.

«Estamos al borde de una catástrofe alimentaria totalmente evitable que amenaza con provocar una hambruna generalizada en numerosos países», advirtió Cindy McCain, directora ejecutiva del PMA, citada en el comunicado, agregando que «no actuar ahora solo agravará la inestabilidad».

El informe alerta además de que la financiación de la ayuda humanitaria es «peligrosamente insuficiente», precisando que de los 29.000 millones de dólares necesarios para asistir a las poblaciones vulnerables, solo se recibieron 10.500 millones, lo que conduce la ayuda alimentaria a los refugiados «al borde del colapso».

