La ONU advierte que Cuba puede «colapsar» si sigue el embargo del petróleo de EE.UU.

2 minutos

Naciones Unidas, 4 feb (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió este miércoles de que la situación en Cuba puede «colapsar» si sigue el embargo del petróleo al país, que se agravó después del arresto del líder venezolano, Nicolás Maduro, por el Gobierno del estadounidense Donald Trump.

«El secretario general está muy preocupado por la situación humanitaria en Cuba, que empeorará, si no colapsa, si no se satisfacen sus necesidades de petróleo», aseguró Stéphane Dujarric, portavoz de Guterres.

Guterres «insta a todas las partes a que prosigan el diálogo y respeten el derecho internacional», agregó.

Según explicó, la ONU está «viendo el impacto» del embargo con los trabajadores sobre el terreno y está trabajando con el Gobierno cubano para «ver cómo aliviar la situación».

«Durante más de tres décadas, la Asamblea General ha pedido constantemente que se ponga fin al embargo impuesto por Estados Unidos a Cuba», declaró el portavoz.

Más allá del histórico bloqueo por parte de Washington, la situación ha empeorado desde que Estados Unidos arrestó a Nicolás Maduro en Venezuela para presentarlo ante la justicia estadounidense.

La detención de Maduro acabó con el suministro de petróleo venezolano a Cuba, lo que ha agravado la crisis económica, energética y social de la isla.

Varias estimaciones apuntan a que el crudo venezolano cubrió en 2025 un 30 % de las necesidades energéticas de la isla.

Además, el mandatario estadounidense amenazó con imponer aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba.

Trump ha advertido en varias ocasiones de que el Gobierno cubano tiene los días contados: «Es una nación en bancarrota».

Aun así, la Casa Blanca aseguró que está manteniendo negociaciones con La Habana. EFE

