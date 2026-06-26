La ONU advierte que la guerra en Sudán va a empeorar y urge a frenar el flujo de armas

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Naciones Unidas, 26 jun (EFE).- La subsecretaria general de la ONU para Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, Rosemary DiCarlo, advirtió este viernes que la guerra en Sudán va a empeorar si no se toman medidas inmediatas y urgió a frenar el flujo de armas al país.

«Hay indicios claros de que las cosas van a empeorar si no actuamos», declaró DiCarlo en una sesión en el Consejo de Seguridad sobre la guerra civil sudanesa.

Citando al Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la subsecretaria alertó de que se avecina «una catástrofe inminente de derechos humanos» y de que si no se frena desatará nuevas oleadas de desplazamiento a otras zonas, que según dijo, «ya no dan abasto».

Desde que en 2023 estallaron los conflictos entre el Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), una milicia que antes era aliada del poder militar en Jartum, la situación en el país se ha deteriorado a pasos agigantados.

Pese a que el conflicto se está intensificando sobre todo en El Obeid, la capital del estado de Kordofán del Norte, DiCarlo lamentó que los enfrentamientos persisten en múltiples frentes donde las partes combaten para ganar territorio.

El número de víctimas sigue aumentando, así como los ataques con drones, debido a la tecnología que permite que sigan las hostilidades a pesar de que el país entra en la estación lluviosa, lo que solía reducirlas.

«Las partes no podrían seguir adelante con estos enfrentamientos si no recibieran armamento sofisticado a través de apoyo externo», sostuvo DiCarlo.

Por tanto, pidió a los países que frenen el flujo de armas al país y ayuden a poner fin a la guerra en lugar de convertirse en cómplices.

Las tensiones con los países vecinos también están intensificando tras las acusaciones cruzadas con Etiopía por una supuesta injerencia en cuestiones de seguridad interna, así como con Chad.

La subsecretaria pidió a las partes que participen de buena fe en las negociaciones para acordar una tregua de un conflicto, que a su juicio, «ya debería haber terminado hace mucho tiempo». EFE

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