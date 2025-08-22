La ONU afirma que la hambruna declarada en Gaza ha sido promovida como arma de guerra

1 minuto

Ginebra, 22 ago (EFE).- El secretario general adjunto de la ONU para asuntos humanitarios, Tom Fletcher, afirmó que la hambruna declarada oficialmente hoy en la Franja de Gaza ha sido promovida como arma de guerra en el contexto de la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás.

«Estamos ante una hambruna que nos perseguirá a todos, porque es una hambruna predecible y evitable, una hambruna causada por la crueldad, justificada por la venganza, propiciada por la indiferencia y sostenida por la complicidad», dijo en Ginebra.

Sostuvo que el hambre que se ha extendido por Gaza, pero que golpea con más fuerza el norte de este territorio, se está produciendo «a pocos cientos de metros de los alimentos», que se encuentran de lado israelí de la frontera, pero que el gobierno de Israel no deja pasar. EFE

is/jac