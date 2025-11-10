La ONU afirma que la inacción climática traerá estancamiento económico e inflación

Belém (Brasil), 10 nov (EFE).- El secretario ejecutivo de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Simon Stiell, alertó este lunes, en la apertura oficial de la COP30, en la Amazonía brasileña, de que «quienes se queden al margen de la acción climática enfrentarán estancamiento e inflación».

«Cada acción para fomentar la resiliencia ayuda a salvar vidas, fortalecer las comunidades y proteger las cadenas de suministro globales de las que depende toda economía», afirmó Stiell en la primera sesión plenaria de la conferencia, en la ciudad de Belém.

El secretario instó a la comunidad internacional a «unir el mundo de las negociaciones con las acciones necesarias en la economía real».

Y parafraseó al expresidente de EE.UU. Franklin Roosevelt para defender la transición hacia una economía sostenible.

«No es el crítico quien cuenta o señala al que actúa que podría haberlo hecho mejor. El mérito pertenece a quienes están realmente en la arena, con el rostro manchado de polvo, sudor y sangre, luchando valientemente», recordó.

El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien niega la gravedad del calentamiento global, no participó en la cumbre de líderes de la COP30, que se celebró entre el jueves y el viernes pasados, y tampoco parece que enviará representantes de alto nivel.

El republicano sí reaccionó el domingo en sus redes sociales a un reportaje de la emisora Fox sobre la construcción de una circunvalación en la ciudad de Belém de 14 kilómetros, a su juicio, un «gran escándalo» porque se deforestó una porción de selva.

Antes de la construcción de esa vía, por ese mismo trazado, ya pasaba un tendido eléctrico para el cual ya se había eliminado una parte de la vegetación, según informó el Gobierno del estado de Pará, que tiene a Belém como su capital.

Con todo, Stiell llamó a usar la «arena de la COP30» no para «luchar» entre ellos, «sino para luchar juntos contra esta crisis climática».

Resaltó que con el Acuerdo de París, del que se cumplen diez años, se ha logrado un «progreso real», pero el mundo aún debe «luchar valientemente por conseguir más» y puede y debe «volver a bajar las temperaturas a 1,5 °C después de cualquier rebasamiento temporal».

«La curva de emisiones ha descendido, gracias a lo que se acordó en salas como esta, en conjunto con la legislación de los gobiernos y la respuesta de los mercados», dijo.

«Pero no voy a endulzar la situación. Nos queda mucho trabajo por hacer. Debemos avanzar mucho, mucho más rápido tanto en la reducción de las emisiones como en el fortalecimiento de la resiliencia», concluyó.

La COP30 reúne a delegaciones de unos 170 países y se extenderá hasta el próximo día 21, con la posibilidad de alargarse unos pocos días más si no se llega a un acuerdo. EFE

