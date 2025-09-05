La ONU afirma que Ruanda y la RDC son responsables de crímenes de grupos a los que apoyan

4 minutos

Ginebra, 5 sep (EFE).- Una investigación de la ONU ha concluido que tanto la República Democrática del Congo (RDC) como Ruanda son responsables de apoyar a grupos armados que han cometido -y lo siguen haciendo- las violaciones más graves de los derechos humanos, en un informe que subraya la atrocidad de las acciones de los rebeldes del grupo M23, apoyado por el último país.

«Ruanda es responsable de las violaciones cometidas directamente por sus fuerzas armadas en el territorio de la RDC», según el informe elaborado por la Misión de Investigación de la ONU sobre la situación en las provincias congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur, donde se concentra el conflicto armado y donde el M23 controla amplios territorios tras una ofensiva armada a inicios de año.

Por su parte, «la República Democrática del Congo es responsable no solo de las violaciones cometidas por sus fuerzas armadas, sino también de las cometidas por los grupos armados afiliados a ella en la medida en que sus miembros actuaron bajo su dirección o control», agrega.

A ambos bandos se les denuncia por atrocidades contra la población indefensa, entre las que figura la violencia sexual y el sometimiento de mujeres y niñas a la esclavitud sexual, así como el reclutamiento forzoso de cientos de hombre jóvenes y niños.

Una misión de investigación creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pudo recoger «denuncias creíbles sobre la presencia encubierta de personal de las Fuerzas de Defensa de Ruanda dentro del M23».

Su informe, presentado hoy a la prensa en la sede de la ONU en Ginebra, recalca que las violaciones perpetradas por ese grupo siguieron patrones muy precisos y que revelan «un alto grado de organización, planificación y movilización de recursos».

Otras conclusiones de la investigación confirman que las violaciones y abusos cometidos por todas las partes en este conflicto fueron sumamente graves y generalizadas, y pueden considerarse crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, destacó que se ha reunido evidencia de que el M23 se benefició de «entrenamiento, material, inteligencia y apoyo operativo de las Fuerzas de Defensa de Ruanda» para planificar la captura de las principales localidades de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

Su táctica de intimidación y represión consistió en ejecuciones sumarias, torturas, detenciones, desapariciones forzadas y reclutamientos forzados dirigidos contra cualquiera que fuese percibido como opositor al M23 o considerado una amenaza para su noción de orden y seguridad.

En cuanto a las responsabilidades de la RDC se afirma que tienen que ver tanto con las acciones de sus fuerzas armadas como de grupos armados afiliados a éstas, en particular las autodefensas Wazalendo, que junto con soldados del ejército perpetraron asesinatos deliberados y utilizaron violencia sexual en grupo contra mujeres y niñas durante su retirada del frente en los dos primeros meses del año.

Un elemento positivo de la investigación fue que la misión pudo hacer sus indagaciones en el terreno ya que las autoridades de la RDC y Ruanda dieron su consentimiento, lo que es no es frecuente cuando un país se enfrenta a una investigación independiente de la ONU sobre crímenes de derechos humanos.

En cambio, Shamdasani precisó que los investigadores no tuvieron acceso a las áreas controladas por el M23.

Asimismo, confirmó que el nivel de violencia no ha disminuido tras un supuesto acuerdo de paz firmado por ambos gobiernos con la mediación de Estados Unidos, al que siguió una declaración de intenciones mediada por Catar, en ambos casos con la intensión de poner alto a la violencia en el este de la RDC.

Ninguno de esos documentos ha tenido un seguimiento formal ni se ha desarrollado la forma en que deben ser implementados. EFE

is/cg